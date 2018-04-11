Milli Takım'da flaş ayrılık!
Uzun yıllardır Milli Takımlar'da alt yaş grupları ve Ümit Milli Takım'da antrenör olarak görev alan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Son olarak Ümit Milli Takım'da Abdullah Ercan'ın yardımcılığını yapan Emre Aşık'ın görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Aşık'ın Lucescu' ile birlikte gelen yeni ekiple çalışmak istemediği için görevden ayrıldığı belirtildi.
TFF'nin sitesinde yer alan Ümit Milli Takım teknik kadrosunda da Emre Aşık'ın fotoğrafının yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.
2009 yılında futbolu bırakan Emre Aşık, uzun yıllardır Milli Takım alt yaş gruplarında görev almıştı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:20
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Şenol Güneşle Avrupa Şampiyonlar Ligini kazanacağız eminim kendisi de Beşiktaş için öyle düşünüyordur !
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Tamer Tuna ayrılıyor mu? Açıkladı!
Toplam 3
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A P Her ikisi de, hemen ayrılmalı.
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 6
Yorum
new start Oğuzhana değil 60 milyon 6 milyon euroyu verecek kulüp bulamazsınız oğuzhan neki ne kıymeti olsun .
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