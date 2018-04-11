Emre Aşık, Milli Takım'daki görevinden ayrıldı!
Uzun yıllardır Milli Takımlar'da alt yaş grupları ve Ümit Milli Takım'da antrenör olarak görev alan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın görevinden ayrıldığı iddia edildi.
Son olarak Ümit Milli Takım'da Abdullah Ercan'ın yardımcılığını yapan Emre Aşık'ın görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Aşık'ın Lucescu' ile birlikte gelen yeni ekiple çalışmak istemediği için görevden ayrıldığı belirtildi.
TFF'nin sitesinde yer alan Ümit Milli Takım teknik kadrosunda da Emre Aşık'ın fotoğrafının yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.
2009 yılında futbolu bırakan Emre Aşık, uzun yıllardır Milli Takım alt yaş gruplarında görev almıştı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:27
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fb li obra senı cok sevıyoruz insallah bır omur boyu bızde kalırsın
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