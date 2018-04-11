Emre Aşık, Milli Takım'daki görevinden ayrıldı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    , 'daki görevinden ayrıldı!

    Emre Aşık, Milli Takım'daki görevinden ayrıldı!

    Uzun yıllardır Milli Takımlar'da alt yaş grupları ve Ümit 'da antrenör olarak görev alan eski milli futbolcu 'ın görevinden ayrıldığı iddia edildi.

    Son olarak Ümit 'da 'ın yardımcılığını yapan 'ın görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Aşık'ın Lucescu' ile birlikte gelen yeni ekiple çalışmak istemediği için görevden ayrıldığı belirtildi.

    'nin sitesinde yer alan Takım teknik kadrosunda da Emre Aşık'ın fotoğrafının yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.

    2009 yılında futbolu bırakan Emre Aşık, uzun yıllardır Milli Takım alt yaş gruplarında görev almıştı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:27
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