Kadın millilerin rakibi Estonya – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Kadın millilerin rakibi

    Kadın millilerin rakibi Estonya

    A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın ile karşılaşacak.

    Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

    Ay-yıldızlılar, rakibiyle 4 Nisan Çarşamba günü oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanmıştı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:47
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