Kadın millilerin rakibi Estonya
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Estonya ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.
Ay-yıldızlılar, rakibiyle 4 Nisan Çarşamba günü oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanmıştı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:47
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