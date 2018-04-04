A Milliler, Estonya'yı 3 golle mağlup etti
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, milli takımın gollerini 19. dakikada Arzu Karabulut ile 58 ve 88. dakikalarda Selen Altunkulak kaydetti.
Estonya'nın gollerini ise 59. dakikada Lisette Tammik ve 69. dakikada Vlada Kubassova attı.
Ay-yıldızlı takım, Estonya ile 7 Nisan Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:01
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
A Milliler, Estonya'yı 3 golle mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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