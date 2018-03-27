Mart ayında rakipsiz!

Milliler, mart ayında oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenildiği maçın ardından çıktığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

BAKAN BAK'TAN TAM DESTEK

SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım için kısa bir değerlendirmede bulundu. Ay-yıldızlılardaki yeniden yapılanmayla ilgili yorum yapan Bakan Bak, "Zorlu bir Avrupa Şampiyonası süreci var. Bu yüzden takımın daha iyi olması lazım. Avrupa'da forma giyen Cengiz, Enes, Hakan ve diğerlerinin performansı da iyiye gidiyor. Bence Milli Takım çok daha iyi olacak" sözlerini sarfetti.



GERİ SAYIM BAŞLADI

A Milli Takım, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına dün tek idmanda devam etti. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda çalışan ay-yıldızlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı.



LUCE'YLE 8. MAÇ

FATİH Terim'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, bugün 8. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizin başında 7 karşılaşmaya çıkan Rumen teknik adam, 2 galibiyet alırken, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, bir de beraberlik elde etti.