Mart ayında rakipsiz! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Mart ayında rakipsiz!

    Mart ayında rakipsiz!

    Milliler, mart ayında oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, 28 Mart 2009'da 'ya 1-0 yenildiği maçın ardından çıktığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

    BAKAN BAK'TAN TAM DESTEK
    SPOR Bakanı , A için kısa bir değerlendirmede bulundu. Ay-yıldızlılardaki yeniden yapılanmayla ilgili yorum yapan Bakan Bak, "Zorlu bir Avrupa Şampiyonası süreci var. Bu yüzden takımın daha iyi olması lazım. Avrupa'da forma giyen Cengiz, Enes, Hakan ve diğerlerinin performansı da iyiye gidiyor. Bence çok daha iyi olacak" sözlerini sarfetti.

    GERİ SAYIM BAŞLADI
    A Milli Takım, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına dün tek idmanda devam etti. Teknik direktör yönetiminde maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda çalışan ay-yıldızlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı.

    LUCE'YLE 8. MAÇ
    FATİH Terim'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen , bugün 8. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizin başında 7 karşılaşmaya çıkan Rumen teknik adam, 2 galibiyet alırken, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, bir de beraberlik elde etti.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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