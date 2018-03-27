Karadağ'da kardeş payı
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Futbol Takımı, Karadağ ile Podgorica Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşılaştı.
İki takımın da karşılıklı gollerine sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
A Milli Takımımızın gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ile 23. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti.
Karadağ'ın gollerini ise 45+1. dakikada Ivanic ile 87. dakikada Mugosa attı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:16
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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