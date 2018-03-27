Karadağ'da kardeş payı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Karadağ'da kardeş payı

    Karadağ'da kardeş payı

    A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

    Futbol Takımı, Karadağ ile Podgorica Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşılaştı.

    İki takımın da karşılıklı gollerine sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

    A gollerini 11. dakikada ile 23. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti.

    Karadağ'ın gollerini ise 45+1. dakikada Ivanic ile 87. dakikada Mugosa attı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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