Selçuk kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Selçuk kadrodan çıkarıldı

    Selçuk kadrodan çıkarıldı

    Galatasaraylı , sakatlığı nedeniyle A aday kadrosundan çıkarıldı.

    Galatasaraylı , sakatlığı nedeniyle A aday kadrosundan çıkarıldı. Karar federasyonun internet sitesinden duyuruldu. Selçuk'un önceki akşam yapılan antrenmandan sonra sol arka adalesinde sertleşme oluşmuştu. Tecrübeli oyuncunun, Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği ortaya çıkınca kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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