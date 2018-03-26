A Milli Futbol Takımı Karadağ'da
A Milli Futbol Takımı, yapacağı özel maç için Karadağ'a ulaştı.
İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra antrenmanlarını Antalya'da yapan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Karadağ maçının oynanacağı Padgorica şehrine geldi. Milli kafileyi Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde VIP bölümünden çıkartılan Milliler pasaport kontrolünün ardından kamp yapacağı otele hareket etti.
A Milliler son çalışmasını TSİ 20:00'de maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Mircea Lucescu basın toplantısı düzenleyecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:37
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
ilaveten sadece ikisimi problemin başı aykuttur
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Ozan hakkında karar verildi
Toplam 2
Yorum
uza. vdemirel emekli ol..ozan sen de uzaya git.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
sonuç bu !! görevini en iyi yapan iyi fenerbahçelidir..alex görevini en iyi yapmıştır..başkan ve volkan yapamamaktadır.
A Milli Futbol Takımı Karadağ'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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