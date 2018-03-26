A Milli Futbol Takımı Karadağ'da – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    A Karadağ'da

    A <a href="/index/milli-futbol-takimi?id=002f4b00-c3e5-4669-96d1-b8751c53ee6f" class="" rel="tag">Milli Futbol Takımı</a> Karadağ'da

    A , yapacağı özel maç için Karadağ'a ulaştı.

    İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra antrenmanlarını Antalya'da yapan A , özel uçakla Karadağ maçının oynanacağı Padgorica şehrine geldi. Milli kafileyi Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip karşıladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde VIP bölümünden çıkartılan Milliler pasaport kontrolünün ardından kamp yapacağı otele hareket etti.

    A Milliler son çalışmasını TSİ 20:00'de maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:37
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