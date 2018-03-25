Mehmet Topal çileden çıktı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    çileden çıktı

    <a href="/index/mehmet-topal?id=5a353f5d-df47-4b8e-b776-e8cf098eeaa9" class="" rel="tag">Mehmet Topal</a> çileden çıktı

    İrlanda maçında ’ın tek golü atan yıldız futbolcu isyan etti

    Attığı golle 'yi İrlanda karşısında zafere taşıyan , maçın ardından çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Kendilerini üzecek yorumlar yapıldığını belirten yıldız futbolcu, "Moralim son derece bozuk. Kafam yerinde değil. Konuşursam birilerinin kalbini kırarım. En iyisi konuşmayayım" dedi. Topal'ın hedefinde, "Mehmet neden 11'de" yorumunu yapan eski futbolcu olduğu iddia edildi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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