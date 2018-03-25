İyi yoldayız – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    İyi yoldayız

    İyi yoldayız

    A ’ın tecrübeli hocası, İrlanda galibiyetinin önemine değindi, “Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir ekip olacağız” sözünü sarfetti

    Uluslar Ligi ve elemelerine hazırlanan A , gelecek için umut saçtı. İrlanda Cumhuriyeti'ni önceki gün 1-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimize teknik direktör da övgü dolu sözler sarfetti. Sahaya çıkan tüm futbolcuların istenenleri harfiyen uyguladığını belirten tecrübeli hoca, "Gelecek için bana umut veren bir futbol ortaya koyduk. Önceki maçlara göre daha disiplinliydik ve herkes kendi bölgesini iyi savundu" diye konuştu. Rumen teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "İrlanda galibiyeti önemliydi. Şimdi sırada Karadağ karşılaşması var ve amacım kazanmayı alışkanlık haline getiren bir ekip olmak. Daha önce söylediğim gibi günü kurtarmak için değil geleceği inşa etmek için buradayım. 'nı kaçırdık ama 'nda olacağız."
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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