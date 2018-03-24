Yazıcı ve Emre Akbaba’lı 11
MİRCEA Lucescu, tecrübeli ve genç isimlerin harmanlandığı bir kadro ile sahaya çıktı. Alanyasporlu Emre Akbaba ile Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ilk 11'de görev yaptılar. Stoperde Serdar Aziz'e Çağlar Söyüncü eşlik etti. Orta sahada Okay-Topal ikilisi, forvette Cenk Tosun yer aldı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Yazıcı ve Emre Akbaba’lı 11 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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