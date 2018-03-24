Yazıcı ve Emre Akbaba’lı 11 – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Yazıcı ve Emre Akbaba’lı 11

    Yazıcı ve Emre Akbaba’lı 11
    MİRCEA Lucescu, tecrübeli ve genç isimlerin harmanlandığı bir kadro ile sahaya çıktı. Alanyasporlu Emre Akbaba ile 'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ilk 11'de görev yaptılar. Stoperde 'e Çağlar Söyüncü eşlik etti. Orta sahada Okay-Topal ikilisi, forvette yer aldı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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