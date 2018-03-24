TFF'den Antalya'daki sporseverlere teşekkür – Fotomaç – 24 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'den 'daki sporseverlere teşekkür

    TFF'den Antalya'daki sporseverlere teşekkür

    (), A 'ın İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği hazırlık maçında Stadı'nı dolduran taraftarlara teşekkür etti.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Bir milli maçta daha mükemmel bir ev sahipliğine imza atan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday şehrimiz, taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bu özel geceyi A Milli Takımımızla birlikte paylaşan Antalya halkına şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF'den Antalya'daki sporseverlere teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN