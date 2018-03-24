"Jenerasyon değişikliği iyi olacak" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    "Jenerasyon değişikliği iyi olacak"

    "Jenerasyon değişikliği iyi olacak"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Alaplı ilçesinde spor salonu ve top sahasında incelemelerde bulundu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Alaplı ilçesinde spor salonu ve top sahasında incelemelerde bulundu.

    Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, milli takımdaki jenerasyon değişikliğinin iyi olacağını ifade ederek, "Milli takımın dün akşamki maçını izledik. Yeni bir takım. Takımın gençleşmesi iyi. Ama daha çok yol var. Zorlu bir Avrupa kupası serüveni var. Ama dediğim gibi daha iyi olması lazım. Yeni oyuncular... Ancak bizleri gururlandıran şu. Avrupa'daki lejyoner dediğimiz oyuncularımız Cengiz'in, Enes'in, Hakan'ın performansları da iyi gidiyor. Bence çok daha iyi olacak. Bu jenerasyon değişiklikleri olur. Ama şu da çok önemli. Ligimizin çekişmeli olması da çok önemli. Biliyorsunuz ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Büyük bir çekişme var. İnşallah o da keyifli bir süreçte de devam eder. Biz Türk futbolunun başarılı olmasını istiyoruz. Tesisten tutun her türlü çalışmayı yapmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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