Türkiye: 2 İrlanda: 5 – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    : 2 İrlanda: 5

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>: 2 İrlanda: 5

    ekibimiz, bugün 'da konuk edeceği ile daha önce 13 kez karşılaştı.

    ekibimiz, bugün 'da konuk edeceği ile daha önce 13 kez karşılaştı. A , bu maçlarda rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 5 yenilgi aldı, 6 da beraberlik elde etti. İki takımın 2014'te oynadığı son maçı ise 2-1 kazandı. Ekibimiz, 13 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 27 gol gördü.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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