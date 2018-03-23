Millilere tek gol yetti

A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile özel maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, Lucescu yönetiminde UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları öncesi yeni kadrosuyla sahne aldı.



Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti. A Milli Futbol Takımı, salı günü Karadağ ile bir hazırlık maçı daha yapacak.







LUCESCU İLE 2. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7'nci maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıktı. Ay yıldızlı ekip, Rumen teknik adamın yönetiminde oynadığı 7. maçta 2. galibiyetini aldı. 4 kez sahadan yenik ayrılan milliler, bir kez de eşitliği bozamadı.



Milliler, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıktı. Ay yıldızlılar, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.



A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.