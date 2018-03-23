Milli Takım'ın yıldızı sakatlandı!

UEFA Avrupa Şampiyonası U21 Elemeleri'nde oynanan Türkiye - İsveç maçında forma giyen Trabzonsporlu genç yıldız Abdülkadir Ömür yaşadığı sakatlık nedeniyle 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kenara işaret yapan Abdülkadir Ömür'ün ilk tedavisi sahada yapıldı ve bu esnada sağlık heyeti de Abdülkadir Ömür'ün oyuna devam edemeyeceğini açıkladı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.



Abdülkadir Ömür'ün yerine 80. dakikada Türkiye - İsveç maçına oyuna Yusuf Sarı dahil oldu.