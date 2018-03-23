Milli Takım'ın yıldızı sakatlandı!
Türkiye - İsveç U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında forma giyen Trabzonsporlu genç yıldız Abdülkadir Ömür sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
UEFA Avrupa Şampiyonası U21 Elemeleri'nde oynanan Türkiye - İsveç maçında forma giyen Trabzonsporlu genç yıldız Abdülkadir Ömür yaşadığı sakatlık nedeniyle 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kenara işaret yapan Abdülkadir Ömür'ün ilk tedavisi sahada yapıldı ve bu esnada sağlık heyeti de Abdülkadir Ömür'ün oyuna devam edemeyeceğini açıkladı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.
Abdülkadir Ömür'ün yerine 80. dakikada Türkiye - İsveç maçına oyuna Yusuf Sarı dahil oldu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:05
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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