"Milli Takım'ı bırakmayı düşündüm"
İrlanda karşısında A Milli Takım'ın golünü atarak galibiyeti getiren isim olan Mehmet Topal karşılaşma sonrası önemli açıklamalar yaptı.
Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı önemli bie galibiyet aldıklarını söyleyen Mehmet Topal, "3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"
Milli takımı bırakma düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen Topal, "Euro 2016'dan sonra gençlerin önünü açmak için milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bazı büyüklerimizin, abi dediklerimizin söyledikleri bizi üzüyor. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan milli görev." dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:59
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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