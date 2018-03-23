Luce’yle 7. maç

Fatih Terim'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, bugün 7. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizin başında 6 karşılaşmaya çıkan Rumen teknik adam, yalnızca bir galibiyet alırken, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, bir de beraberlik elde etti.



RAKİP SKOR

Ukrayna: 2-0 (D)

Hırvatistan: 1-0

İzlanda: 0-3

Finlandiya: 2-2 (D)

Romanya: 2-0 (D)

Arnavutluk: 2-3 (D)