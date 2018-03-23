Luce’yle 7. maç – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Luce’yle 7. maç

    Luce’yle 7. maç

    'in ardından A 'ın başına geçen , bugün 7. sınavına çıkacak.

    'in ardından A 'ın başına geçen , bugün 7. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizin başında 6 karşılaşmaya çıkan Rumen teknik adam, yalnızca bir galibiyet alırken, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, bir de beraberlik elde etti.


    RAKİP SKOR
    Ukrayna: 2-0 (D)
    Hırvatistan: 1-0
    İzlanda: 0-3
    Finlandiya: 2-2 (D)
    Romanya: 2-0 (D)
    Arnavutluk: 2-3 (D)

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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