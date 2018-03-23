Luce’yle 7. maç
Fatih Terim'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, bugün 7. sınavına çıkacak.
Fatih Terim'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, bugün 7. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizin başında 6 karşılaşmaya çıkan Rumen teknik adam, yalnızca bir galibiyet alırken, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, bir de beraberlik elde etti.
RAKİP SKOR
Ukrayna: 2-0 (D)
Hırvatistan: 1-0
İzlanda: 0-3
Finlandiya: 2-2 (D)
Romanya: 2-0 (D)
Arnavutluk: 2-3 (D)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:51
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Luce’yle 7. maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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