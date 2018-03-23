Çiçeklerle karşılandılar

İrlanda Cumhuriyeti maçı için Antalya'ya giden A Milli Takımımız, bu şehirde çiçeklerle karşılandı. Belek'te kalacakları otele geçmeden önce havaalanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan ay-yıldızlı futbolulara büyük ilgi vardı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana İstanbul Riva Tesisleri'nde İrlanda maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım geri sayıma geçti. Maçın oynanacak Antalya Stadı'nda dün son idmanını gerçekleştiren ayyıldızlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı.