Çiçeklerle karşılandılar
İrlanda Cumhuriyeti maçı için Antalya'ya giden A Milli Takımımız, bu şehirde çiçeklerle karşılandı.
İrlanda Cumhuriyeti maçı için Antalya'ya giden A Milli Takımımız, bu şehirde çiçeklerle karşılandı. Belek'te kalacakları otele geçmeden önce havaalanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan ay-yıldızlı futbolulara büyük ilgi vardı.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana İstanbul Riva Tesisleri'nde İrlanda maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım geri sayıma geçti. Maçın oynanacak Antalya Stadı'nda dün son idmanını gerçekleştiren ayyıldızlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:46
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Çiçeklerle karşılandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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