Çiçeklerle karşılandılar – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Çiçeklerle karşılandılar

    Çiçeklerle karşılandılar

    İrlanda Cumhuriyeti maçı için 'ya giden A , bu şehirde çiçeklerle karşılandı.

    İrlanda Cumhuriyeti maçı için 'ya giden A , bu şehirde çiçeklerle karşılandı. Belek'te kalacakları otele geçmeden önce havaalanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan ay-yıldızlı futbolulara büyük ilgi vardı.

    GERİ SAYIM BAŞLADI
    Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana İstanbul Riva Tesisleri'nde İrlanda maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım geri sayıma geçti. Maçın oynanacak Stadı'nda dün son idmanını gerçekleştiren ayyıldızlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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