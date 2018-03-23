Çağlar Söyüncü:“Taraftarımızı, ülkemizi sevindirebildiysek ne mutlu bize”
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yeni bir takım olduklarını ve hazırlık maçı da olsa galip gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Karşılaşmalardan birkaç gün önce toplandıklarını ve hocanın kendilerini ile fazla konuşma şansı olmadığını dile getiren Söyüncü, "Daha fazla toplantılarla konuşuyoruz. Çoğunluğumuz birbirimizi tanıyoruz zaten. Çok fazla sıkıntı çekmiyoruz, hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik ortaya çıkıyor, buda sahaya yansıyor. İyi sonuç alıyoruz. Şuan her şey çok güzel" ifadelerine yer verdi.
Topal'dan tepki
Karşılaşma esnasında özel bir televizyon kanalında Mircea Lucescu'nun Mehmet Topal'ı oynatmasını eleştirdiği iddia edilen eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile ilgili sorulan soru üzerine Topal, "Hiç gelmeyeyim yanlış bir şey söylerim. Moralim bozuldu. Yanlış bir şey söylerim" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:07
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
Çağlar Söyüncü:“Taraftarımızı, ülkemizi sevindirebildiysek ne mutlu bize” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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