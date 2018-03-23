Antalya'da gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'da gol sesi çıkmadı

    Antalya'da gol sesi çıkmadı

    'da kamp yapan ve milli takımları hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

    'da kamp yapan ve milli takımları hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

    Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla gol arayan her iki takımın mücadelesi sonuç vermedi. Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma 0-0 tamamlandı.
    Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev de Makedonya formasıyla karşılaşmada süre aldı.
    Karşılaşmayı, otelde tatil yapan Finlandiyalı turistler de izledi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:25
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