Antalya'da gol sesi çıkmadı
Antalya'da kamp yapan Finlandiya ve Makedonya milli takımları hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.
Antalya'da kamp yapan Finlandiya ve Makedonya milli takımları hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla gol arayan her iki takımın mücadelesi sonuç vermedi. Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev de Makedonya formasıyla karşılaşmada süre aldı.
Karşılaşmayı, otelde tatil yapan Finlandiyalı turistler de izledi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:25
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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