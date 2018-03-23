2024 için tam destek – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    2024 için tam destek

    2024 için tam destek

    A futbolcuları, teknik heyet ve Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, dün basın fotoğrafı için objektiflerin karşısına geçti.

    A futbolcuları, teknik heyet ve Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, dün basın fotoğrafı için objektiflerin karşısına geçti. 'Yeni yılda beyaz bir sayfa' sloganıyla yola çıkan ayyıldızlılar, dış saha maç formalarını giydi. Milli takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına da tam destek verdi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2024 için tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN