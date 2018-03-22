Gelecek için varız – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    için varız

    Gelecek için varız

    “Geleceği inşa ediyoruz” diyen A Milli Takım Lucescu, “Amacımız günü kurtarmak değil. Geçmişten ders alarak yeni bir ekip kuruyoruz” açıklamasında bulundu

    Milli Takımı Mircea Lucescu, İrlanda ile oynanacak özel müsabaka öncesi maç kitapçığında birçok konuya değindi. "Geleceği inşa ediyoruz" başlığı altında görüşlerini aktaran tecrübeli hoca, "Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Bu hiç de kolay bir iş değil. 3 ay boyunca çok fazla hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

    HERKESE KAPIMIZ AÇIK
    LUCE, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte katkı sağlayacak tüm oyunculara kapımız . Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir milli takım ortaya çıkacaktır."

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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