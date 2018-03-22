Gelecek için varız

Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda ile oynanacak özel müsabaka öncesi maç kitapçığında birçok konuya değindi. "Geleceği inşa ediyoruz" başlığı altında görüşlerini aktaran tecrübeli hoca, "Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Bu hiç de kolay bir iş değil. 3 ay boyunca çok fazla hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

LUCE, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte milli takıma katkı sağlayacak tüm oyunculara kapımız açık. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir milli takım ortaya çıkacaktır."