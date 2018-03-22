Gelecek için varız
“Geleceği inşa ediyoruz” diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, “Amacımız günü kurtarmak değil. Geçmişten ders alarak yeni bir ekip kuruyoruz” açıklamasında bulundu
Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda ile oynanacak özel müsabaka öncesi maç kitapçığında birçok konuya değindi. "Geleceği inşa ediyoruz" başlığı altında görüşlerini aktaran tecrübeli hoca, "Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Bu hiç de kolay bir iş değil. 3 ay boyunca çok fazla hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
HERKESE KAPIMIZ AÇIK
LUCE, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte milli takıma katkı sağlayacak tüm oyunculara kapımız açık. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir milli takım ortaya çıkacaktır."
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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