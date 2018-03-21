Onlara durmak yok – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Onlara durmak yok

    Onlara durmak yok

    A , İrlanda ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına dün tek idmanla devam etti

    UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmaları oynayacak olan A , Riva'da çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde önceki gün ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlılar, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Milliler, İstanbul'da iki gün daha yapacağı idmanların ardından yarın Antalya'ya hareket edecek.

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    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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