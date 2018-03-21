Onlara durmak yok
A Milli Takım, İrlanda ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına dün tek idmanla devam etti
UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmaları oynayacak olan A Milli Takım, Riva'da çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde önceki gün ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlılar, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Milliler, İstanbul'da iki gün daha yapacağı idmanların ardından yarın Antalya'ya hareket edecek.
EMRE ÇIKTI, ALPER GİRDİ!
AY-YILDIZLI ekibimizda daha önce sakatlıkları nedeniyde kadrodan çıkarılan Oğuzhan ve Ömer Toprak'a bir isim daha eklendi. Celta Vigo forması giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine F.Bahçeli Alper Potuk kampa davet edildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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