Onlara durmak yok

UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmaları oynayacak olan A Milli Takım, Riva'da çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde önceki gün ilk antrenmanını yapan ay-yıldızlılar, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Milliler, İstanbul'da iki gün daha yapacağı idmanların ardından yarın Antalya'ya hareket edecek.

EMRE ÇIKTI, ALPER GİRDİ!

AY-YILDIZLI ekibimizda daha önce sakatlıkları nedeniyde kadrodan çıkarılan Oğuzhan ve Ömer Toprak'a bir isim daha eklendi. Celta Vigo forması giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine F.Bahçeli Alper Potuk kampa davet edildi.