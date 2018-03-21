İşte Yusuf’un hayali – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte Yusuf’un hayali

    İşte Yusuf’un hayali

    'ın yıldız isimlerinden , hedeflerini açıkladı.

    'ın yıldız isimlerinden , hedeflerini açıkladı. Uzun yıllar ay-yıldızlı formaya hizmet etmek istediğini vurgulayan yıldız futbolcu, "En büyük iki hayalim; Trabzonspor ile ligde şampiyonluk yaşamak ve Türkiye formasıyla Dünya Kupası'nı kaldırmak" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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