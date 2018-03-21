Geleceğimiz sağlam – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Geleceğimiz sağlam

    Geleceğimiz sağlam

    AY-YILDIZLI ekibimizin iki tecrübeli ismi ve , gelecek için umut saçtı.

    AY-YILDIZLI ekibimizin iki tecrübeli ismi ve , gelecek için umut saçtı. Kadronun gençleştiğinin altını çizen Gökhan, "İnanılmaz yetenekli ve hırslı isimler var. Bu iyi jenerasyon, tecrübe kazandıkça çok önemli işler yapacak. Tabii ki ben de elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum" dedi. Mehmet ise, "Dünya Kupası hedefine ulaşamadık. Ancak disiplinli ve planlı bir çalışmayla bu oyuncu grubu, iyi işlere imza atacaktır" sözlerini sarfetti.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geleceğimiz sağlam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN