EURO 2020'de olacağız – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    EURO 2020'de olacağız

    EURO 2020'de olacağız

    “Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum. Ben de çok büyük tecrübeye sahibim ve ne yapacağımı biliyorum. kaçtı ama Avrupa’da de yer alacak”

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda ve Karadağ ile oynanacak özel maçlar öncesi birçok konuya değindi. Romanya ve Arnavutluk'a karşı kasım ayında kaybettikleri özel maçların sonucunun önemli olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Yeni isimleri kadroya çağırıyoruz ve her birinin yapabileceklerini görmek istiyorum. Kulüplerin oynatmadığı gençlere şans vermeyi hedefliyorum. Teknik olarak üst düzeyde çok Türk var. İyi bir takım kurabileceğimize inanıyorum. Ben Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum" dedi. Kendisinin çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunun da altını çizen 72 yaşındaki teknik adam, "Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Türk halkının da şüphesi olmasın. 2018 kaçtı ama 2020 Avrupa Şampiyonası'nda de yer alacak" diye konuştu. Luce, Roma'da forma giyen için de şunları söyledi: Gelişmekte olan bir çocuk ve çok hırslı, Beklemeliyiz. Henüz zirvede değil ama önünde çok parlak bir gelecek var.

    BEDİR'DEN FLAŞ İDDİA
    Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanvekili Erol Bedir, Lucescu'nun maaşıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bedir, federasyonun yıllık 2.5 milyon euro ödendiğini açıkladığı Luce'nin, senelik 4 milyon euro kazandığını söyledi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
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