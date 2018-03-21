EURO 2020'de olacağız
“Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum. Ben de çok büyük tecrübeye sahibim ve ne yapacağımı biliyorum. Dünya Kupası kaçtı ama Avrupa’da Türkiye de yer alacak”
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda ve Karadağ ile oynanacak özel maçlar öncesi birçok konuya değindi. Romanya ve Arnavutluk'a karşı kasım ayında kaybettikleri özel maçların sonucunun önemli olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Yeni isimleri kadroya çağırıyoruz ve her birinin yapabileceklerini görmek istiyorum. Kulüplerin oynatmadığı gençlere şans vermeyi hedefliyorum. Teknik olarak üst düzeyde çok Türk var. İyi bir takım kurabileceğimize inanıyorum. Ben Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum" dedi. Kendisinin çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunun da altını çizen 72 yaşındaki teknik adam, "Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Türk halkının da şüphesi olmasın. 2018 Dünya Kupası kaçtı ama 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye de yer alacak" diye konuştu. Luce, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için de şunları söyledi: Gelişmekte olan bir çocuk ve çok hırslı, Beklemeliyiz. Henüz zirvede değil ama önünde çok parlak bir gelecek var.
BEDİR'DEN FLAŞ İDDİA
Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanvekili Erol Bedir, Lucescu'nun maaşıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bedir, federasyonun yıllık 2.5 milyon euro ödendiğini açıkladığı Luce'nin, senelik 4 milyon euro kazandığını söyledi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:30
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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