Başarılı işlere imza atacağız – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Başarılı işlere imza atacağız

    Başarılı işlere imza atacağız

    Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, birçok konuya değindi.

    Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, birçok konuya değindi. İşte Dürüst'ün sözleri: "Lucescu ile başarılı işlere imza atacağız. Kadroda genç ve isimler var. Bu takım adından söz ettirecek. Kadrodaki oyuncularla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız ve bu turnuvaya gideceğiz."
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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