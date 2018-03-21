Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, birçok konuya değindi.

Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, birçok konuya değindi. İşte Dürüst'ün sözleri: "Lucescu ile başarılı işlere imza atacağız. Kadroda genç ve isimler var. Bu takım adından söz ettirecek. Kadrodaki oyuncularla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız ve bu turnuvaya gideceğiz."