Artık Türkiye için oynayacak – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Artık için oynayacak

    Artık Türkiye için oynayacak

    İsviçre’nin alt milli takımlarında oynayan , ay-yıldızlı forma için gün sayıyor.

    İsviçre'nin alt milli takımlarında oynayan , ay-yıldızlı forma için gün sayıyor. U21 Milli Takımı'nın İsveç ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçına çağrılan Antalyasporlu Harun, "Ay-yıldızlı formayı giymek çocukluk hayalimdi. için oynamak istiyorum" sözlerini sarfetti.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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