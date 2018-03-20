İrlanda mesaisi başladı
Lucescu yönetiminde Riva'da top başı yapan A Milli Takım, hafif tempoda çalıştı. Ay-yıldızlılar, İrlanda ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynanacak özel maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü idman basına kapalı gerçekleştirilirken, milliler bugün de çalışmalarına devam edecek.
MİLLİLERDE 2 DEĞİŞİKLİK
İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için dün İstanbul'da toplanan Milli Takım'da değişiklik yapıldı. Sakat olan Oğuzhan ile Ömer Toprak, kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
SERDAR'DAN MUTLUSU YOK
A Milli Takım kadrosuna davet edilen Serdar Gürler'den mutlusu yok... Bu formayı uzun yıllar giymek istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "En büyük hayallerimden biri buydu. Elimden geleni yapacağım. İnşallah ay-yıldızlı formayla beklentileri karşılarım" diye konuştu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:45
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
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