İrlanda mesaisi başladı – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    mesaisi başladı

    İrlanda mesaisi başladı

    Lucescu yönetiminde Riva'da top başı yapan A , hafif tempoda çalıştı. Ay-yıldızlılar, ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynanacak özel maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü idman basına kapalı gerçekleştirilirken, milliler bugün de çalışmalarına devam edecek.

    MİLLİLERDE 2 DEĞİŞİKLİK
    İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için dün İstanbul'da toplanan Milli Takım'da değişiklik yapıldı. Sakat olan Oğuzhan ile , kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

    SERDAR'DAN MUTLUSU YOK
    A Milli Takım kadrosuna davet edilen Serdar Gürler'den mutlusu yok... Bu formayı uzun yıllar giymek istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "En büyük hayallerimden biri buydu. Elimden geleni yapacağım. İnşallah ay-yıldızlı formayla beklentileri karşılarım" diye konuştu.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İrlanda mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN