İrlanda mesaisi başladı

Lucescu yönetiminde Riva'da top başı yapan A Milli Takım, hafif tempoda çalıştı. Ay-yıldızlılar, İrlanda ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynanacak özel maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü idman basına kapalı gerçekleştirilirken, milliler bugün de çalışmalarına devam edecek.

MİLLİLERDE 2 DEĞİŞİKLİK

İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için dün İstanbul'da toplanan Milli Takım'da değişiklik yapıldı. Sakat olan Oğuzhan ile Ömer Toprak, kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

SERDAR'DAN MUTLUSU YOK

A Milli Takım kadrosuna davet edilen Serdar Gürler'den mutlusu yok... Bu formayı uzun yıllar giymek istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "En büyük hayallerimden biri buydu. Elimden geleni yapacağım. İnşallah ay-yıldızlı formayla beklentileri karşılarım" diye konuştu.