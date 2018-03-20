Futsalda rakip Brezilya – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Futsalda rakip

    Futsalda rakip Brezilya

    İsrail'deki 'nda rüzgarı.

    İsrail'deki 'nda rüzgarı. Kız , yarı finalde İtalya'yı 2-0'la geçti, finale çıktı. Türkiye, bugün 13.00'te ile karşılaşacak
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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