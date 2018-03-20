Emre Mor'un yerine o isim kadroda!
İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı. Emre Mor'un yerine ise Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk aday kadroya dahil edildi.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
EMRE'NİN YERİNE ALPER
Emre Mor'un yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk'un kadroya dahil edildiği açıklandı.
OZİ VE ÖMER DE KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:14
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Para var puan yok!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TOLGAY hemen hemen her maç topla kalabalık içine çok giriyor zamanında ayağından top çıkarmazsa başakşehir maçındaki gibi daha çok gol yeriz
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Çalımbay, Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
çok net TS un aykutu buda
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
bjk advers Maç içinde herşeye nane olup tek bir olumlu iş yapmayan tolgay takımın gol yemesinin bir numaralı sorumlusudur topu kaptırıp yalandan düşsün
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