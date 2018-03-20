Emre Mor depremi! Twitter'dan duyurdu... – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    depremi! 'dan duyurdu...

    Emre Mor depremi! Twitter'dan duyurdu...

    'nın takımında forma giyen milli futbolcu , hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın 'da 23 Mart Cuma günü ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

    Milli futbolcu, sosyal medya hesabı 'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım 'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden 'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen ile da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:54
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