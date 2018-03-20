İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 08:54
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Emre Mor depremi! Twitter'dan duyurdu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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