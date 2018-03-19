Milli takıma kötü haber – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Milli takıma kötü haber

    Milli takıma kötü haber

    Genç futbolcu, hastalığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini duyurdu

    İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu , hastalığı nedeniyle A 'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

    Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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