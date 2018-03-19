Milli takıma kötü haber
Genç futbolcu, hastalığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini duyurdu
İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 9
Yorum
Hasan Aziz yıldırım olmasaydı mücadele etmeseydi şu an TFF 1. Ligde borçta en az 2 milyar dolar olmuştu seba gitti BJK iflas etti Aziz kalmalı
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
AK Sayın Başkan, Bir insan babasının evinde 20 sene kalamıyor. Siz 20 sene başkanlık yaptınız. Hizmetlerinize teşekkür ediyoruz. Lütfen gidiniz
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
Ş.Atalay Alex'in gelmesi takımı ateşler. Her şeyi seçime endekslemek korkunun ifadesi olsa gerek. Beylik sallanıyor galiba. Sonu hayrola.
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