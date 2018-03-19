A Milli Futbol Takımı toplandı
A Milli Futbol Takımı, Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanarak ilk çalışmasını yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelen millilerin, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.
Aday kadroda bulunan ve dün kulüplerinin maçında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı, diğer oyuncuların ise antrenmanda dar alan oyunları üzerinde durduğu kaydedildi.
Milli takım, hazırlıklarını yarın Riva'daki tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 9
Yorum
Hasan Aziz yıldırım olmasaydı mücadele etmeseydi şu an TFF 1. Ligde borçta en az 2 milyar dolar olmuştu seba gitti BJK iflas etti Aziz kalmalı
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
AK Sayın Başkan, Bir insan babasının evinde 20 sene kalamıyor. Siz 20 sene başkanlık yaptınız. Hizmetlerinize teşekkür ediyoruz. Lütfen gidiniz
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 4
Yorum
Ş.Atalay Alex'in gelmesi takımı ateşler. Her şeyi seçime endekslemek korkunun ifadesi olsa gerek. Beylik sallanıyor galiba. Sonu hayrola.
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