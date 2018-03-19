A Milli Futbol Takımı toplandı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    A toplandı

    A <a href="/index/milli-futbol-takimi?id=002f4b00-c3e5-4669-96d1-b8751c53ee6f" class="" rel="tag">Milli Futbol Takımı</a> toplandı

    A , 'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için 'da toplanarak ilk çalışmasını yaptı.

    Riva'daki tesislerinde bir araya gelen millilerin, teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

    Aday kadroda bulunan ve dün kulüplerinin maçında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı, diğer oyuncuların ise antrenmanda dar alan oyunları üzerinde durduğu kaydedildi.

    Milli takım, hazırlıklarını yarın Riva'daki tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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