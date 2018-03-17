Luce sürpriz yaptı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Luce sürpriz yaptı

    Luce sürpriz yaptı

    Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi tecrübeli isimleri davet etmeyen Rumen çalıştırıcı; Zeki Çelik ve Ömer Bayram gibi sürprizlere imza attı

    A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. 'ndan yapılan açıklayamaya göre, ay-yıldızlılar 19 Mart Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

    ÜÇ İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI
    Süper Lig'den en fazla Trabzonspor'un (4) futbolcu gönderdiği A 'a ilk kez çağrılan isimler, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ömer Bayram ve İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik oldu. İstanbulspor ayrıca kalecisi Okan Kocuk'u da göndermenin sevincini yaşadı. Lejyonerlerimiz Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Cenk Tosun ve Enes Ünal da kafilede kendine yer buldu.

    İŞTE A MİLLİ TAKIM KADROSU

    KALECİ

    Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş.

    Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

    DEFANS

    Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.

    Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf

    Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş.

    Çağlar Söyüncü - SC Freiburg

    Ömer Toprak - Borussia Dortmund

    Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş.

    Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş.

    Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.

    Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor

    ORTA SAHA

    Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş.

    Cengiz Ünder - AS Roma

    Emre Mor - RC Celta de Vigo

    Serdar Gürler - Osmanlıspor FK

    Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor

    Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.

    Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş.

    Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.

    Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.

    Hakan Çalhanoğlu - AC Milan

    Yunus Mallı - VfL Wolfsburg

    FORVET

    Cenk Tosun - Everton FC

    Enes Ünal - Villarreal CF

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:41
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