Luce sürpriz yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklayamaya göre, ay-yıldızlılar 19 Mart Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

ÜÇ İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI

Süper Lig'den en fazla Trabzonspor'un (4) futbolcu gönderdiği A Milli Takım'a ilk kez çağrılan isimler, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ömer Bayram ve İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik oldu. İstanbulspor ayrıca kalecisi Okan Kocuk'u da göndermenin sevincini yaşadı. Lejyonerlerimiz Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Cenk Tosun ve Enes Ünal da kafilede kendine yer buldu.



İŞTE A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİ

Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş.

Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor

Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

DEFANS

Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.

Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf

Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş.

Çağlar Söyüncü - SC Freiburg

Ömer Toprak - Borussia Dortmund

Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş.

Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş.

Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.

Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor

ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş.

Cengiz Ünder - AS Roma

Emre Mor - RC Celta de Vigo

Serdar Gürler - Osmanlıspor FK

Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor

Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.

Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş.

Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.

Hakan Çalhanoğlu - AC Milan

Yunus Mallı - VfL Wolfsburg

FORVET

Cenk Tosun - Everton FC

Enes Ünal - Villarreal CF