Luce sürpriz yaptı
Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi tecrübeli isimleri davet etmeyen Rumen çalıştırıcı; Zeki Çelik ve Ömer Bayram gibi sürprizlere imza attı
A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklayamaya göre, ay-yıldızlılar 19 Mart Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
ÜÇ İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI
Süper Lig'den en fazla Trabzonspor'un (4) futbolcu gönderdiği A Milli Takım'a ilk kez çağrılan isimler, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ömer Bayram ve İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik oldu. İstanbulspor ayrıca kalecisi Okan Kocuk'u da göndermenin sevincini yaşadı. Lejyonerlerimiz Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Cenk Tosun ve Enes Ünal da kafilede kendine yer buldu.
İŞTE A MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİ
Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş.
Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor
Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK
DEFANS
Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.
Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf
Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş.
Çağlar Söyüncü - SC Freiburg
Ömer Toprak - Borussia Dortmund
Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş.
Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş.
Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.
Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor
ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş.
Cengiz Ünder - AS Roma
Emre Mor - RC Celta de Vigo
Serdar Gürler - Osmanlıspor FK
Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor
Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.
Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş.
Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.
Hakan Çalhanoğlu - AC Milan
Yunus Mallı - VfL Wolfsburg
FORVET
Cenk Tosun - Everton FC
Enes Ünal - Villarreal CF
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:41
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Luce sürpriz yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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