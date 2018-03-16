Hakem Sloven Vincic – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Hakem Sloven Vincic

    Hakem Sloven Vincic

    A 'ın Cuma günü ile oynayacağı hazırlık maçının hakemi belli oldu.

    A 'ın Cuma günü ile oynayacağı hazırlık maçının hakemi belli oldu. 23:30'Da Stadı'nda oynanacak maçı Slovenya Futbol Federasyonu'nda n Slavko Vincic yönetecek. Yardımcı hakemlerTomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakem ise olacak.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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