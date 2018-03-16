A Milli Takım kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var!

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:



