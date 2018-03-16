A Milli Takım kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var! – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    A kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var!

    A Milli Takım kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var!

    A Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Daha önceki kadroda yer alan Erol Alkan, Atila Turhan, İsmail Köybaşı, Deniz Türüç, Kenar Karaman ve Tolga Ciğerci açıklanan isimler arasında yer almıyor...

    A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

    A , 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

    İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:49
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