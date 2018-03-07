Şampiyon Türkiye – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon

    Şampiyon Türkiye
    Futbol Federasyonu'nun desteklediği 'Sesi Görenler 'nda zafer Türkiye'nin oldu. Görme Engelliler , finalde karşılaştığı güçlü rakibi 'yı Emre Aslan ve Celal Çoban'ın golleriyle 2-1 mağlup edip, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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