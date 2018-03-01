Luce gençleri izledi
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"
Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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