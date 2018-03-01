Luce gençleri izledi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Luce gençleri izledi

    Luce gençleri izledi
    hocası Lucescu, oyuncu havuzunun genişletilmesi amacıyla yapılan 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların maçını izledi. 2-2 biten maçta bol bol not alan Rumen teknik adam, "Bu yaptığımız karma etkinlikleri sürdüreceğiz çünkü Türk futbolcularının potansiyeline güveniyorum. Buralardan bir şey çıkaracağız." diye konuştu.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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