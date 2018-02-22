Türkiye-Rusya: 1-1 – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Türkiye-: 1-1

    Türkiye-Rusya: 1-1
    18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan , ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Belek'te oynanan karşılaşmada Rustam'ın golüne Burak Temir ile karşılık verdi. Milliler yarın Rusya ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:07
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