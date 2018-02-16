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    16 Şubat 2018, Cuma
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    A 38. sırada

    A Milli Takım 38. sırada
    A Milli Takımımız, dünya sıralamasında 38'inciliğe yükseldi. Şubat ayı dünya sıralamasına göre 735 puana sahip ay-yıldızlılar, üç basamak yükseldi. , zirvede yer aldı. 2'nci, Portekiz de 3. durumda.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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