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    06 Şubat 2018, Salı
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    Karadağ ile özel maç

    Karadağ ile özel maç
    A MİLLİ Futbol Takımı, 27 Mart'ta özel maçta Karadağ'a konuk olacak. Karşılaşma Karadağ'ın başkemti Podgorica'da oynanacak. A Milli Takım ile Karadağ, son olarak 2016 yılının mayıs ayında 'da oynanan özel maçta karşı karşıya gelmiş, müsabakayı 1-0 kazanmıştı. A bu maçtan önce 'de 23 Mart'ta İrlanda ile karşılaşacak. Milliler bu karşılaşmaların ardından 28 Mayıs'ta ile 5 Haziran'da ile özel maç yapacak.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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