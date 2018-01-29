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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Koşup duruyorduk

    Koşup duruyorduk
    TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 'ya eski öğrencisi Taras Stepanenko'dan eleştiri geldi. Ukraynalı futbolcu, "Lucescu, eski kalan İtalyan tarzı antrenman yöntemleri kullanıyordu. Bizi çok koşturuyordu. Sürekli aerobik çalıştırıyordu" dedi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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