A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu. Arjantin 4., Belçika 5'inci.