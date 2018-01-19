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    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    41. sırada

    <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> 41. sırada
    A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu. Arjantin 4., Belçika 5'inci.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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