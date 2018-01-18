Türkiye bir sıra yükseldi
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre, ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti.
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu.
Kuveyt, 15 basamak birden atlayarak 174. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1602
|-
|2
|Brezilya
|1483
|-
|3
|Portekiz
|1358
|-
|4
|Arjantin
|1348
|-
|5
|Belçika
|1325
|-
|6
|İspanya
|1231
|-
|7
|Polonya
|1209
|-
|8
|İsviçre
|1190
|-
|9
|Fransa
|1183
|-
|10
|Şili
|1147
|-
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 1
Yorum
a.s asya şampiyonlar ligindeki iran takımı. hayırlı olsun. en fanatik seyirciye sahip.
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ hayır giyemez profesyonelce değil şimdi ismail köybaşının tekmeliğinde de bjk arması görseydin dünyaları sayardın objektif ol ! dürüst ol !
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ valla 3 m paund diyorlar sonra o paund oluyor euro ama bu fiyata tosic satılmaz büyük hata...
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