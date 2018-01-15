Lucescu’dan markaj
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bundesliga'da forma giyen Türk oyuncuları izlemek için Almanya'ya gitti. Rumen hoca, Stuttgart forması giyen ve Ümit Milli Takımın son maçı için kadroya davet edilmesine rağmen, daveti kabul etmeyen Berkay Özcan ile de bir araya geldi. Berkay'ın Lucescu'ya, sorunların geride kaldığını ve A Milli Takım'da oynamak istediğini söylediği, görüşmenin olumlu sona erdiği kaydedildi
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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