Servet Yardımcı: "Milli Takım'da Türk hoca olmalı"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, A Milli Takım'ın başında Türk bir teknik adam olmasını arzu ettiklerini söyledi.
"2019'a kadar bir değişim yok"
Yabancı sınırlaması hakkında da konuşan Yardımcı, "Yabancı sorunu, dünyanın konuştuğu bir sorun. FIFA Başkanı ve yetkilileriyle konuştuğumuzda, yabancının sınırlandırılması gerektiğine inanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi 2019'a kadar bir değişim yok" ifadelerini kullandı.
"Video Hakem Sistemi'nden yüzde yüz verim alınmış değil"
Video hakem sistemi hakkında ise Servet Yardımcı, "VAR sorunları büyük ölçüde çözecek. Testlere başladık. Avrupa'da Almanya, İtalya, Portekiz uyguluyor. Hollanda test ediyor. Aceleci davranırsak 'VAR' sistemi önemini kaybedebilir. Video Hakem Sistemi'nden yüzde yüz verim alınmış değil" açıklamasında bulundu.
"Platini, seçimi kazanamayacaksın, adaylığını geri çek dedi"
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, seçim sürecini ise şöyle anlattı:
"UEFA'nın eski başkanı Platini, 'seçimi kazanamayacaksın, adaylığını geri çek' dedi. Platini'ye dedim; biz 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ligimiz belli. Temsil durumumuz devam etmeli. Geri adım atma gibi bir niyetimiz yok. Platini bana, kazanamayacaksın 4-5 oy çok az bir oy alacaksın. 'Destek yok, geri çekil' dedi. Ben de böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir kararı istesem de veremem dedim. Seçim öncesi 25 günlük süreçte 20 ülkeye gittim. Her ülkede destek vardı bize. Bu bana cesaret verdi. Seçime girdik, 4-5 oy anca alırsınız derken 20 küsur oy aldık ama 4 oy farkla kaybettim."
"Arda önemli bir yetenek"
Arda Turan'a da değinen Başkanvekili Servet Yardımcı, "Arda Turan önemli bir yetenek, önemli bir yıldız. Tabii oynaması, hazırlanması lazım. İnşallah ikinci yarı takım bulacak ya da Barcelona'da oynamaya başlayacak" şeklinde konuştu.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
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gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
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idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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