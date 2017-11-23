 Bak'tan Milli Takım'daki 'menajerlik' tartışmalarına yorum – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Bak'tan Milli Takım'daki 'menajerlik' tartışmalarına yorum

    Bak'tan Milli Takım'daki 'menajerlik' tartışmalarına yorum

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Burada önemli açıklamarda bulunan Bak, geçtiğmiz günlerde büyük tartışma yaratan ve Hollanda 2. Lig'inde forma giyen stoper Erol Alkan'ın A Milli Takım aday kadrosuna çağrılması sonrası gündeme gelen 'menajerlik' sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bak'ın açıklamaları şöyle:

    "Menajerlik sistemi Türkiye'de tam yerleşmiş bir yapı değil, çok oturmuş bir sistem yok. Bazı ilişkilerle yönetilen bir sistem, çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bu sistem oyuncuların yetişmesi konusunda önem arz ediyor.

    Milli Takım'a oyuncular hakkıyla gelmelidir. Bu sistemin sağlıklı olarak işlemsi gerektiğini düşünüyorum. Bu sistem içinde kişilerin yaptğı işin hakkını veren insanlar olması lazım. Hata varsa düzeltilmesi lazım. Bu sporcunun ve sistemin marka değerini yaralar. Çalışanın haknının çalışana verildiği bir sistemin olması çok doğru bir sistem. Artık değerlendirmeyi seyirci yapacaktır."

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:00
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