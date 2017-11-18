 Daha iyi yönetecek varsa gelsin – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Daha iyi yönetecek varsa gelsin

    Daha iyi yönetecek varsa gelsin
    ANTALYA'DA gözyaşlarıyla seçim kararı alan Başkan Ali Şafak Öztürk, dün yine basının karşısındaydı. Belediye'den destek alamadıklarına yönelik Belediye Başkanı Menderes Türel'le ilgili yanlış anlaşılma olduğunu vurgulayan Öztürk, Türel'le bir araya geldiklerini ve buzları erittiklerini söyledi. Öztürk, seçim konusunda ise pazartesi yönetim toplantısı sonrası süreçle ilgili kararın bildirileceğini belirtirken, "Antalyaspor'un ya da bizim başarımızı görmek istemeyenler vardı. Onun için seçim kararı aldık. Daha iyi yönetebileceğini düşünenler varsa gelsin" diye konuştu
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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